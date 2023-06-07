Підірвати Каховську ГЕС наказав Путін, - Данілов

Російські військові здійснили підрив Каховської ГЕС 6 червня за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланнаям на РБК-Україна.

Він зазначив, що росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали заздалегідь - у вересні-жовтні 2022 року.

Секретар РНБО вважає, що підрив провели за вказівкою Москви.

"Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу", - сказав він.

Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж, перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Херсонщині не пускають волонтерів у села, де мешканці сидять на дахах, - росЗМІ. ФОТО

"Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води. - Ред.). Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву", - додав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Також читайте: Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення Каховської ГЕС, - Мінагрополітики

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.