Підірвати Каховську ГЕС наказав Путін, - Данілов
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланнаям на РБК-Україна.
Він зазначив, що росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали заздалегідь - у вересні-жовтні 2022 року.
Секретар РНБО вважає, що підрив провели за вказівкою Москви.
"Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу", - сказав він.
Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж, перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС.
"Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води. - Ред.). Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву", - додав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.