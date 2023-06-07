В Україні зростає дефіцит робочої сили, зарплати уже не знижуються, - НБУ

Станом на червень 2023 року реальні зарплати українців у приватному секторі фактично припинили падіння, це відбувалося на тлі посилення конкуренції за робочу силу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду, про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за червень 2023 року.

"Посилення конкуренції за робочу силу може тиснути на зарплати у бік збільшення, насамперед у реальному секторі", - зазначають в Нацбанку.

"Реальні зарплати у приватному секторі на тлі низької бази порівняння практично припинили падіння, що разом з індексацією пенсій та виплатами у бюджетному секторі підтримало доходи домогосподарств", – йдеться в огляді.

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Водночас, зазначають в НБУ, подальше зростання зарплат стримується складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.

У II кварталі 2023 року, за опитуванням ЄБА серед малого та середнього бізнесу, більшість компаній (62%) повністю виплачували зарплати. Водночас 32% заявляли про відсутність фінансових резервів, 16% – звільняли працівників. Серед великих міжнародних компаній, за даними ЄБА, повністю виплачували зарплату 90%, а фінансові резерви відсутні лише у 5% компаній.

Водночас, з огляду на дефіцит робочої сили, більшість підприємств (91%) не планують змін у кількості працівників. Це показало опитування Інституту економічних досліджень.

"Це свідчить про стабілізацію зайнятості, втім на значно нижчому рівні, ніж до повномасштабної війни", – додали в НБУ.

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