МОЗ закликає на їсти рибу, яка загинула через падіння рівня води: може бути ботулізм
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку міністерства у фейсбуці.
"Мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т.ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини!" - попередили в МОЗ.
Одна з найбільших загроз при вживанні такої риби - ботулізм. Бактерія, яка його викликає - одна з насильніших відомих біологічних отрут. Відсутність лікування може призвести до паралічу та смерті.
В МОЗ нагадали симптоми ботулізму, які включають:
- виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;
- зниження чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пелена" перед очима;
- сухість у роті та горлі, утруднення під час ковтання та мовлення;
- блювання, запор і здуття живота;
- параліч дихальних м’язів.
При цьому для ботулізму НЕ характерні підвищення температури та втрата свідомості, зауважили в міністерстві.
"Будьте дуже пильними. Якщо ви помітили перші ознаки харчового отруєння, не займайтеся самолікуванням, а терміново зверніться по медичну допомогу до лікарів", - закликали в МОЗ.
Раніше на Дніпропетровщині почався масовий мор риби. Ловити та продавати рибу заборонили в окремих територіальних громада на Миколаївщині.