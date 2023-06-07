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Зеленський поговорив телефоном із Ердоганом: Передав список нагальних потреб для ліквідації лиха

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови Зеленський розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Він також передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха.

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Окупанти провалили евакуацію на лівому березі, звертатимемось до міжнародних організацій

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Остап Покотило
    Знайшов кому передавати список потреб
    У Туреччині лихо не краще -землетрус з великими жертвами.
    Може б ти передав список потреб своїм дружкам, які наживаються
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Якийсь нездоровий потяг в нього..
  • Фесенко Борис 491f48a6
    Для ліквідації лиха треба по 1000 ракет у коже місто чи село скотостана
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