Зеленський поговорив телефоном із Ердоганом: Передав список нагальних потреб для ліквідації лиха

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови Зеленський розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Він також передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха.

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

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