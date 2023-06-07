Захисники України ще не переходили у контрнаступ, його початок усі побачать, - Данілов

Сили оборони України ще не розпочали запланованого контрнаступу для звільнення тимчасово окупованих Росією територій.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив cекретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли все це почнеться, вирішуватимуть наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", - сказав він.

За словами Данілова, росіяни помилково cприйняли просування українських військових у деяких місцях за початок великої операції.

Данілов також сказав, що немає жодних сумнівів у тому, що Росія зруйнувала греблю Каховської ГЕС у вівторок, оскільки ця територія була окупована з самого початку російського вторгнення.

"У них (росіян. - Ред.) був військовий компонент. Це був план номер один. Вони вважали, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, яких вони хотіли б", - додав секретар РНБО.

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Данілов також зазначив, що не може бути переговорів, доки російські війська не покинуть територію України.