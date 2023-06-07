Більшість країн Латинської Америки засудили вторгнення РФ в Україну, - Боррель

Європейський Союз і Латинська Америка мають багато спільного у баченні світу, свідченням чого є голосування в ООН щодо ситуації в Україні, під час яких більшість країн регіону засудили вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає сумніву в тому, що ЄС та Латинська Америка ... мають спільні позиції щодо світової політичної структури та культурної спадщини, є близькими за переконаннями…. Чи означає це, що немає речей, щодо яких ми не погоджуємося? Є такі речі. У випадку з Україною є певні країни, які завжди мають точку зору, відмінну від нашої. Але подивіться, як голосувала Латинська Америка в ООН порівняно з іншими регіонами світу, - засудження та неприйняття російського вторгнення в Україну було вищим, ніж будь-де", - пояснив високий представник ЄС

Відповідаючи на запитання щодо ставлення до "миротворчих пропозицій" президента Бразилії, Боррель нагадав, що під час голосування в ООН ця країна продемонструвала чітку позицію засудження російської агресії проти України.

"Інколи були пункти, з якими ми не погоджувалися, потім були кваліфіковані коментарі після цього. Але (з боку Бразилії. - Ред.) було щире бажання знайти мирне рішення. Ми завжди вітаємо такі зусилля, зокрема тоді, коли сторона, яка нападає, не ставиться на один рівень із жертвою атаки", - додав він.

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