Польща передала Україні цистерни та насоси для ліквідації наслідків затоплення через підрив Каховської ГЕС окупантами

Польща передала Україні 0 великих цистерн для води і 10 високопродуктивних насосів для відкачування води із затоплених районів внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський, передає Цензор.НЕТ.

"Через драматичне становище цивільного населення після того, як Росія зруйнувала дамбу на річці Дніпро в Новій Каховці, ми з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким ухвалили рішення передати Україні 10 цистерн для води місткістю 18 тисяч літрів і 10 високопродуктивних насосів", - зазначив він.

Також Камінський подякував Пожежній служби Польщі, яка цю допомогу надала.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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