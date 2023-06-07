У Білорусі перебуває близько тисячі російських військових, - ДПСУ

Станом на початок червня у Білорусі зберігається присутність російських військ, загальна кількість військовослужбовців РФ у країні оцінюється приблизно в тисячу людей.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Обстановка на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове здійснити вторгнення з території Білорусі, не відмічається", - сказав речник.

За його словами, кількість російських військових, які перебувають на території РФ і залучені переважно до процесу підготовки на полігонах, значно зменшилась. "За нашими даними їх кількість там зараз становить не більше 1000, і це значно менше, ніж було раніше", - сказав він.

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Демченко нагадав, що раніше в Білорусі їх кількість коливалася на рівні 10-11 тисяч військовослужбовців, у подальшому зменшилася до 2,5 тисячі, а тепер - до однієї тисячі.

Він підкреслив, що за ситуацією пильно стежать підрозділи розвідки України, в т.ч. Державної прикордонної служби, які фіксують усе, що відбувається по той бік кордону.

Не можна виключати в подальшому прибуття інших підрозділів Росії, які також проходитимуть підготовку на білоруських полігонах, оскільки Білорусь продовжує підтримувати РФ, сказав він і додав, що жодні заклики про так зване "братерство" не допоможуть білоруській стороні.

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