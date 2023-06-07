Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги: Боєприпаси до Gepard, всюдиходи Bandvagn 206 та дрони Vector
5 06016
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли 8 всюдиходів Bandvagn 206.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в уряді ФРН.
Так, до пакету допомоги також увійшли 2000 боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard.
Крім того, ФРН передала 14 розвідувальних дронів VECTOR, 16 прикордонних машин, три антидронові системи, 2 вантажівки 8×6 HX81, 2 причепи та 11 тисяч сухпайків.
Загалом Німеччина має намір поставити Україні 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206).