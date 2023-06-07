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Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги: Боєприпаси до Gepard, всюдиходи Bandvagn 206 та дрони Vector

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bandvagn
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли 8 всюдиходів Bandvagn 206.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в уряді ФРН.

Так, до пакету допомоги також увійшли 2000 боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, ФРН передала 14 розвідувальних дронів VECTOR, 16 прикордонних машин, три антидронові системи, 2 вантажівки 8×6 HX81, 2 причепи та 11 тисяч сухпайків.

Загалом Німеччина має намір поставити Україні 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206).

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Danke schön, liebe deutsche *******.
    Putin kaputt!
  • Alex_Dimitrov
    Никто не стреляет из Гепарда зажав гашетку, там очередь дается из 5-10 выстрелов. Два радара и система наведения позволяют быстро поразить цель. Полный боезапас Гепарда с которым он выезжает на задание - 310 выстрелов.
    Мозг включай перед зрадой.
  • Олег Каз
    ШОльц мені тепер нагадує одеський колорит))
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