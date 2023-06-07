Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС затопило Нижньодніпровський національний парк

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

Про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними відомства, станом на сьогодні рівень води біля островів піднявся на три метри. Відповідні показники фіксуються на площі понад 77 тисяч гектарів.

Інтенсивність підтоплення зменшується, проте внаслідок руйнування дамби вода продовжує прибувавати. Спостерігаються зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід, страждають будівлі й техніка нацпарку.

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Як зауважив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, "велика вода" зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя, які мають світове значення завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю.

"Флора й фауна ННП "Нижньодніпровський" 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території Нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають", - зазначив голова Міндовкілля.

За інформацією міністерства, підтоплення зачепило території, де збереглися типові й рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід.

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У відомстві нагадали, що через територію Нижньодніпровського нацпарку проходить один із основних шляхів міграції перелітних птахів, місця зупинки для них є дуже важливими.