Новини

США сподіваються, що Китай "підштовхне" РФ до виведення військ з України, - посол Бернс

2 03017
бернс,ніколас
США сподіваються, що Китай підштовхне Росію до виведення військ з території України.

Про це заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми дуже сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір, але правильний вибір для Китаю полягає в тому, щоб підштовхнути Росію до дотримання міжнародного права, вивести свої війська та відновити суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав дипломат.

За словами Бернса, цього очікує весь світ.

"Я не можу передбачити, що буде робити уряд Народної Республіки. Але це те, за що ми, очевидно, виступаємо, і вони знають нашу позицію", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен "найближчими тижнями" вирушить із візитом до Китаю, - Bloomberg

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Линкин Парк 91c1d8f7
    кактай? наивные. кактай такое же сатанистское и террористическое недогосударство, как и **********. ворон ворону глаз не выклюет... кактаю больше полезных и нужных санкций! и вообще вывести из кактая все западные производства и капитал.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    і не мрійте,оце ваше мовчання вже два дні після підриву дамби,призведе ще до більшої катастрофи...Гітлера мочили разом і ***** потрібно мочити разом поки він не повзривав усі АЕС і не знищив всю Європу,а це до того йде
  • Светлана Круп
    А США самі не здатні "підштовхнути" кацапів рилом в землю? Ні? Треба бігати, просити Китай? Тепер він у нас "світовий поліцейський"?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини