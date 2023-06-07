США сподіваються, що Китай "підштовхне" РФ до виведення військ з України, - посол Бернс

США сподіваються, що Китай підштовхне Росію до виведення військ з території України.

Про це заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми дуже сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір, але правильний вибір для Китаю полягає в тому, щоб підштовхнути Росію до дотримання міжнародного права, вивести свої війська та відновити суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав дипломат.

За словами Бернса, цього очікує весь світ.

"Я не можу передбачити, що буде робити уряд Народної Республіки. Але це те, за що ми, очевидно, виступаємо, і вони знають нашу позицію", - додав він.

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