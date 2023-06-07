З Херсону та області евакуювали майже 1,9 тис. осіб, підтоплено 30 населених пунктів, - МВС

З Херсону та області станом на вечір 7 червня евакуйовано 1894 особи.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі з Херсона та Херсонської області силами волонтерів, працівників міністерства внутрішніх справ та спеціальних служб евакуйовано 1894 особи, евакуаційні роботи продовжуються. Наразі залишаються підтопленими 30 населених пунктів, 20 з них знаходяться на підконтрольній території, 10 - на тимчасово окупованій території", - зазначив міністр.

Клименко розповів, що "на лівому березі Дніпра окупанти взагалі не евакуюють людей. Залишили їх напризволяще. Ми зараз звернулися до міжнародних організацій і розробляємо план як максимально зробити все, щоб наші громадяни змогли врятувати своє життя і здоров'я".

Міністр повідомив, що з Баштанського району Миколаївської області, де підтоплено 12 населених пунктів, евакуйовано 166 громадян.

"Ми постійно відслідковуємо ситуацію у Дніпропетровській та Миколаївській областях", - додав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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