Частина окупантів відійшла із затоплених позицій після підриву Каховської ГЕС, - ГУР МО

Окупанти відійшли із затоплених позицій після того, як вони підірвали Каховську ГЕС.

Про це в ефірі Radio NV заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Вони здійснюють відхід, частина підрозділів відійшла раніше. На передових позиціях була зосереджена невелика кількість живої сили противника, проте, вочевидь, із міркувань безпеки реалізації цього теракту навіть частина особового складу рашистів не була поінформована про час вчинення цього злочину", - розповів він.

За словами представника ГУР, зокрема, окупанти переходять на попередньо підготовлені позиції.

"На півдні та сході окупованих територій така підготовка носить ешелонований характер і (має. - Ред.) кілька ліній оборони. На одну з таких підготовлених (ліній. - Ред.) зараз відбувається відхід ворога", - додав Юсов.

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