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Частина окупантів відійшла із затоплених позицій після підриву Каховської ГЕС, - ГУР МО

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гес,каховська
Окупанти відійшли із затоплених позицій після того, як вони підірвали Каховську ГЕС.

Про це в ефірі Radio NV заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Вони здійснюють відхід, частина підрозділів відійшла раніше. На передових позиціях була зосереджена невелика кількість живої сили противника, проте, вочевидь, із міркувань безпеки реалізації цього теракту навіть частина особового складу рашистів не була поінформована про час вчинення цього злочину", - розповів він.

За словами представника ГУР, зокрема, окупанти переходять на попередньо підготовлені позиції.

"На півдні та сході окупованих територій така підготовка носить ешелонований характер і (має. - Ред.) кілька ліній оборони. На одну з таких підготовлених (ліній. - Ред.) зараз відбувається відхід ворога", - додав Юсов.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Сергей Середа
    Вот интересно, а почему у нас небыло эшелонированной линии обороны перед вторжением?

    Почему сторожа, который не успел открыть дверь, посадить можно, а того кто не построил линию обороны нет?

    Суть то одна и та же, везде погибли люди, причем в случае с линией обороны масштаб жертв и ущерба просто катастрофический
  • Leon e9048d82
    ГУР Буданова вже не розуміє як ідіотською це звучить.

    Начебто могло бути інакше.

    Ні блд - вони залишилися тому, що вони їхтіандри і їм подобається жити у воді
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