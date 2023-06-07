Погрози Кремля не завадять нам підтримувати Україну, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що його країну не зупинить "брязкання зброєю" з боку Росії, яка погрожує через постачання західної зброї в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми ухвалили свідоме рішення, що не можемо дозволити ескалації риторики або брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля утримати нас від правильних дій", - наголосив міністр.

Він додав, що з успіхами України на полі бою Кремль буде "регулярніше й гучніше" обурюватись, і до цього потрібно бути готовим.

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