Львівський аеропорт можуть відкрити у межах гуманітарного коридору, - ОВА

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький після підписання програми Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян, передає Цензор.НЕТ, із кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений Європейським Союзом", - сказав Козицький.

Водночас очільник Львівської ОВА зазначив, що завдяки програмі від ЄС збільшать кількість пунктів пропуску в області, а також покращать автомобільну та залізничну інфраструктуру.

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