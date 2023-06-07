Львівський аеропорт можуть відкрити у межах гуманітарного коридору, - ОВА
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький після підписання програми Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян, передає Цензор.НЕТ, із кореспондент Укрінформу.
"Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений Європейським Союзом", - сказав Козицький.
Водночас очільник Львівської ОВА зазначив, що завдяки програмі від ЄС збільшать кількість пунктів пропуску в області, а також покращать автомобільну та залізничну інфраструктуру.