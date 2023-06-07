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Львівський аеропорт можуть відкрити у межах гуманітарного коридору, - ОВА

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львів,аеропорт
Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький після підписання програми Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян, передає Цензор.НЕТ, із кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений Європейським Союзом", - сказав Козицький.

Водночас очільник Львівської ОВА зазначив, що завдяки програмі від ЄС збільшать кількість пунктів пропуску в області, а також покращать автомобільну та залізничну інфраструктуру.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Щоб було швидше і з комфортом зйобувати нашим корупціонерам
  • ZoV KobZona
    Это чтобы всякие Коли Каклеты свой зад не трясли по дорогам, а летели бизнес-джетами.
  • Віктор Телецький ac6b1b3e
    це спецом щоб невиїзну челядь потролити ?
    чи щоб "біженці" відразу на американщину з канадщиною квитки купували
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