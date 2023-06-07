Росіяни активізують розповіді про свої "успіхи" на фронті, як тільки армія РФ зазнає невдач, - Міноборони

Щойно російська армія несе втрати та зазнає невдач на фронті, вони одразу подвоюють кількість інформації про їхні "успіхи".

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"От сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало. Значить ситуація розвивається навпаки. Так, проросійські телеграм-канали сьогодні особливо приділяють увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність військ рф на різних напрямках.



Наприклад сьогодні вони повідомили:



- нібито рф успішно наступає в Мар'їнці

- нібито росія контролює Бахмут

- нібито зс рф зупинили наступ ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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