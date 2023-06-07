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Росіяни активізують розповіді про свої "успіхи" на фронті, як тільки армія РФ зазнає невдач, - Міноборони

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Щойно російська армія несе втрати та зазнає невдач на фронті, вони одразу подвоюють кількість інформації про їхні "успіхи".

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"От сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало. Значить ситуація розвивається навпаки. Так, проросійські телеграм-канали сьогодні особливо приділяють увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність військ рф на різних напрямках.

Наприклад сьогодні вони повідомили:

- нібито рф успішно наступає в Мар'їнці
- нібито росія контролює Бахмут
- нібито зс рф зупинили наступ ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти будують укріплення біля Криму та готуються до просування з боку наших військ, - Міноборони

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Олег Каз
    Генерали пропаганди - вже давно всіх пабєділі...
    Та забули про оврагі...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    упєхі
  • Александр Искандер 61af1a30
    "Леопард-3" - совместная разработка "Джон Дир" и "Рейнметалл"...
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