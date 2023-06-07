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Зеленський та Макрон обговорили можливість розслідування підриву Каховської ГЕС, підготовку українських пілотів та формати гарантій безпеки

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макрон,зеленський
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Подякував за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та за підтримку в РБ ООН. Розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту. Передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи. Обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування її причин.

Також розповів про домовленість із МАГАТЕ й Рафаелем Гроссі щодо посилення контролю на ЗАЕС. Домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту нашого неба. Очікуємо на якнайшвидший початок підготовки українських пілотів. Також обговорили формати гарантій безпеки для України, очікування від Вільнюського саміту НАТО та підготовку до Глобального саміту миру", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    якщо "зе" говорить про безпеку для України з прорашистським французьским холуєм макроном, тоді це надзвичайно небезпечно для інтересів України і її народу...
  • Петро Медзіновський 00af7af6
    Кокаїнщик щось там пробелькотів, чи за нього текст від дєрмака перекладач як треба прочиьав...
  • Саня Мантула 143b28a2
    Дві нікчеми
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