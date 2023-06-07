Протягом 7 червня росіяни завдали 28 авіаударів та здійснили 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів російськими окупантами території України протягом 7 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у офіційному фейсбуці.

"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку та Луганську області, відбулось 21 бойове зіткнення, - Генштаб