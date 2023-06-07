Відбулася перша розмова Тіхановської із білоруськими добровольцями полку імені Калиновського

Депутатське об’єднання "За демократичну Білорусь!" у Верховній раді України організувало публічну розмову лідерки об’єднаної опозиції Білорусі Світлани Тіхановської та полку імені Кастуся Каліновського, який воює у складі Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", повідомив один із членів об’єднання.

Він не навів подробиць дискусії, але підкреслив, що йдеться про першу публічну розмову Тихановської та представників полку Калиновського.

Військові своєю чергою коротко прокоментували, що донесли до Тіхановської свою позицію: "Білорусь можна звільнити тільки силовим шляхом!" Лідерка об’єднаної білоруської опозиції на момент публікації не повідомляла про розмову.

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