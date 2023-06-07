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В окупованих Олешках відомо про перших загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС, - мер Рищук

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олешки
В окупованому місті Олешки у Херсонській області уже є перші загиблі внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це розповів міський голова окупованого міста Євген Рищук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Коли був підірваний Антонівський міст, окупанти відібрали всі плавзасоби. У місті немає човнів. Люди самоорганізовуються і почали знімати інших з дахів. Є інформація, що у підтоплених населених пунктах росіяни людей не випускають. Вони знущаються над людьми. МНС РФ не підключилося до вирішення проблем людей, ті самі по собі рятуються. Люди збираються у центрі міста, в лікарні - там понад 300 людей. Люди шукають прихисток, де було б сухо, був дах над головою і виживати. З електроенергією проблеми, є вже проблеми з питною водою - більшість людей брали її з свердловин, які були вдома. Зараз туди може потрапити інфекція і заразити людей", - заявив він.

Рищук повідомив про перших загиблих внаслідок підтоплення.

"Уже є інформація про перших загиблих в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація. Написано: "Уже є інформація про загиблих". Скільки людей, я ще не знаю", - додав мер.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Вячеслав Шатров
    Собаку спасли в Херсоне от подъма воды

  • адвокат офіс
    Нехай те ж саме станеться з москвою і петербургом, нехай росія перестане існувати
  • Підлога Маккартні
    Пес обнимает лапками незнакомого мужика за ногу, благодаря за спасиние животное в **** от всего, что творится, и до чего привел в 2019 году выбор ее хозяев. Да ***** напал, но они с развала Совка планировали напасть на нас, по этому к ним вопросов у меня нет. Это такая стратегия орды, тут ничего не поделаешь. но вот мутрый нарит...
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