В окупованих Олешках відомо про перших загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС, - мер Рищук

В окупованому місті Олешки у Херсонській області уже є перші загиблі внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це розповів міський голова окупованого міста Євген Рищук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Коли був підірваний Антонівський міст, окупанти відібрали всі плавзасоби. У місті немає човнів. Люди самоорганізовуються і почали знімати інших з дахів. Є інформація, що у підтоплених населених пунктах росіяни людей не випускають. Вони знущаються над людьми. МНС РФ не підключилося до вирішення проблем людей, ті самі по собі рятуються. Люди збираються у центрі міста, в лікарні - там понад 300 людей. Люди шукають прихисток, де було б сухо, був дах над головою і виживати. З електроенергією проблеми, є вже проблеми з питною водою - більшість людей брали її з свердловин, які були вдома. Зараз туди може потрапити інфекція і заразити людей", - заявив він.

Рищук повідомив про перших загиблих внаслідок підтоплення.

"Уже є інформація про перших загиблих в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація. Написано: "Уже є інформація про загиблих". Скільки людей, я ще не знаю", - додав мер.

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