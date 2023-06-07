В окупованих Олешках відомо про перших загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС, - мер Рищук
Про це розповів міський голова окупованого міста Євген Рищук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Коли був підірваний Антонівський міст, окупанти відібрали всі плавзасоби. У місті немає човнів. Люди самоорганізовуються і почали знімати інших з дахів. Є інформація, що у підтоплених населених пунктах росіяни людей не випускають. Вони знущаються над людьми. МНС РФ не підключилося до вирішення проблем людей, ті самі по собі рятуються. Люди збираються у центрі міста, в лікарні - там понад 300 людей. Люди шукають прихисток, де було б сухо, був дах над головою і виживати. З електроенергією проблеми, є вже проблеми з питною водою - більшість людей брали її з свердловин, які були вдома. Зараз туди може потрапити інфекція і заразити людей", - заявив він.
Рищук повідомив про перших загиблих внаслідок підтоплення.
"Уже є інформація про перших загиблих в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація. Написано: "Уже є інформація про загиблих". Скільки людей, я ще не знаю", - додав мер.