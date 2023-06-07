Підрив Каховської ГЕС не полегшує контрнаступ ЗСУ, - Зеленський
Про це він заявив в інтерв'ю Bild, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що зараз відбувається (підрив Каховської ГЕС. - Ред.), це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа. Це не допомагає нам у контрнаступі, це не полегшує контрнаступ. Важко сказати, який ефект це матиме. Я не можу детально розповідати про наш контрнаступ", - сказав глава держави.
На питання, чи почався контрнаступ ЗСУ Зеленський сказав: "Ви це відчуєте", коли почнеться наступ. ... Коли вони це побачать і відчують, то зрозуміють, що це почалося".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.