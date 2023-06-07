РФ не завжди важливо, по якій цілі буде влучання в Києві, - ГУР МО

Російським агресорам, які чинять ракетний терор проти Києва, зазвичай не дуже важливо, чи вдасться влучити у стратегічний об’єкт, чи пошкодити цивільну інфраструктуру.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Увага ворога на Києві. У них є конкретний перелік цілей. Але, розуміючи, що в багатьох випадках зброя не є високоточною, вони припускають, що цілі можуть бути не уражені, а може постраждати цивільна інфраструктура. Це їх свідома політика. В цілому тероризування Києва – це комплексна задача ворога, і не завжди важливо, по якій цілі буде влучання", - пояснив він.

Юсов уточнив, що у ворога змінилась тактика обстрілів після провалу зимової кампанії - терористичної хвилі ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, коли була спроба занурити Україну в пітьму, посіяти паніку серед населення: "Після фіаско була пауза деякий час, момент накопичення ракетоносних озброєнь. І після паузи ми бачимо повтор".

Представник ГУР зауважив, що більшу частину ракетного арсеналу, особливо високоточного озброєння, рашисти вже не можуть відновити. Проте це не означає, що вони втратили здатність до повторення ракетних ударів. Україна це розуміє і посилює свою ППО.

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