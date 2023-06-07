В України є необхідна зброя для деокупації територій, - Столтенберг

Україна має необхідну зброю та боєприпаси для звільнення своєї території від російських окупантів.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тому ніхто не може точно сказати, чим вона скінчиться.

"Що ми знаємо, так це те, що Україні надані можливості, зброя, боєприпаси, а також підготовка (військових фахівців. - Ред.) від країн-членів НАТО та інших союзників", - сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу також зазначив, що Україна показала свою здатність дати відсіч російським військам на прикладі визволення Київської, Харківської та Херсонської областей. У цьому контексті він закликав союзників посилити підтримку Україні на фронті, щоб наша держава повернула свої території, а Путін програв у війні.

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