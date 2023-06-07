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В України є необхідна зброя для деокупації територій, - Столтенберг

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столтенберг
Україна має необхідну зброю та боєприпаси для звільнення своєї території від російських окупантів.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тому ніхто не може точно сказати, чим вона скінчиться.

"Що ми знаємо, так це те, що Україні надані можливості, зброя, боєприпаси, а також підготовка (військових фахівців. - Ред.) від країн-членів НАТО та інших союзників", - сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу також зазначив, що Україна показала свою здатність дати відсіч російським військам на прикладі визволення Київської, Харківської та Херсонської областей. У цьому контексті він закликав союзників посилити підтримку Україні на фронті, щоб наша держава повернула свої території, а Путін програв у війні.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Зеленим треба ще підводний човен та ''зірку смерті''. Вони того наступу бояться так само як і москальня. От вербальною атакою вони людям мізки виносять вже пів-року.
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    це такий тролінг договорняків в Омані?
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    То виходить, що слуги «найвеличнішого» нам брешуть?
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