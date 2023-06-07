Україна не причетна до підриву "Північних потоків", - Зеленський

Україна не причетна до підриву російських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", який стався 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Die Welt.

"Я - президент, і я віддаю відповідні накази. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи так не вчинив", - зазначив Зеленський, коментуючи витоки на "Північних потоках".

При цьому він спростував причетність нашої країни до рейдів "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області.

"Ми не воюємо на чужій території. Ми звільняємо лише свою територію. Ми ведемо війну проти Російської Федерації на нашій території, а не на їхній території", - додав президент.

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