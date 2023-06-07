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Обговорять підтримку України, - Байден проведе зустріч зі Столтенбергом

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Президент США Джо Байден проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 12 червня. Зокрема, вони планують обговорити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначила Жан-П'єр, головною темою зустрічі Байдена зі Столтенбергом буде майбутній саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

"Вони розглянуть підготовку до саміту, включаючи роботу щодо подальшого зміцнення союзницького стримування та оборони, виконання зобов'язань щодо інвестицій в оборону, прийнятих на саміті в Уельсі у 2014 році, та поглиблення партнерства НАТО", - розповіла прессекретар.

Вона додала, що Байден і Столтенберг обговорять підтримку України "перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Ihor Demkiv 98d868d7
    не слухайте московитські наративи. пригадайте скільки хімарсів прилетіли по антонівському мосту який далеко не дамба.
  • Виктор Дийнега
    Ты когда нибудь стрелял из пневмата по носорогу? Так вот - бить реактивным снарядом по такой дамбе, то же самое что стрелять из пневмата по носорогу. Дамба строилась с расчетом выдерживать - природные катаклизмы и ракетные удары на случаи войн. Туда нужно было заложить тонны взрывчатки, причем это должны сделать специалисты знающие конструкцию дамбы и все ее слабые места чтобы правильно заложить взрывчатку.
  • Виктор Дийнега
    С тобой все понятно - прилетело это нарратив кремлевской пропаганды. Местные сообщили что взрыва не было слышно, а это говорит что дамба была взорвана под водой. Мало того - военкоры в первые часы сами подтвердили что это рашисты взорвали дамбу и радовались что сорвали контрнаступ ВСУ
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