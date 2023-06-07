Обговорять підтримку України, - Байден проведе зустріч зі Столтенбергом

Президент США Джо Байден проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 12 червня. Зокрема, вони планують обговорити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначила Жан-П'єр, головною темою зустрічі Байдена зі Столтенбергом буде майбутній саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

"Вони розглянуть підготовку до саміту, включаючи роботу щодо подальшого зміцнення союзницького стримування та оборони, виконання зобов'язань щодо інвестицій в оборону, прийнятих на саміті в Уельсі у 2014 році, та поглиблення партнерства НАТО", - розповіла прессекретар.

Вона додала, що Байден і Столтенберг обговорять підтримку України "перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії".

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