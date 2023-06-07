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Прорив дамби Каховської ГЕС становить небезпеку для Запорізької АЕС, - Гроссі

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Прорвана дамба Каховської ГЕС внаслідок теракту Росії становить небезпеку для Запорізької атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Гроссі наголосив, що існує ризик, що об’єкт може залишитися без необхідної кількості води для охолодження шести реакторів, яка подається з Каховського водосховища та ставків.

Він пояснив, що "у гіршому випадку без охолодження є ризик розплавлення ядерної зброї з трагічними екологічними наслідками".

"Безумовно, існує небезпека, можливо, через кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити. Ми не хочемо створювати тут паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай вам потрібна гарантована кількість води, яка циркулює в цих реакторах. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, у вас виникне проблема. Проблема може відтермінуватися на кілька днів або тижнів, але проблема буде", - зазначив глава МАГАТЕ.

За словами Гроссі, він має намір відвідати станцію наступного тижня, щоб оцінити ситуацію, додавши, що поведінка річки в найближчі кілька днів визначить загальний вплив на Запорізьку АЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова МАГАТЕ Гроссі прибуде наступного тижня на Запорізьку АЕС

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Евгений Агро
    Нехай ці МАГАТЕ тиснуть на росію, щоб паливо вивантажили з реакторів, тоді нічого і не вибухне. Якщо не можуть натиснути, щоб звільнили станцію. У них же є механізми для тиску. Зрозуміло, що рашистські терористи тоді не зможуть тероризували усіх погрозою вибуху. Але, схоже, вони там нездатні нінащо в тому МАГАТЕ.
  • Андрей Нем 40dfa76a
    Прочитав оригінал за посиланням, Гросі нічого про теракт росії не заявляв, прорив казовської ГЕС і все, нікого не засуджував.
  • Олег Квиташ
    Ну коли весь Світ не здатен зупинити одного схибленого діда, то треба щоб всі зрозуміли.
    22 жовтня українська влада попереджала що орки завезли вибухівку на ГЕС, і що за цей час зробили?
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