НАТО має надати Україні гарантії безпеки після війни, щоб історія з вторгненням не повторилася, - Столтенберг

Союзники по НАТО продовжують розглядати питання щодо формату майбутніх відносин з Україною, а також щодо рамкових гарантій або завірянь з безпеки для України після завершення війни, які мають упередити повторення історії та стримати Путіна від нової агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Постає питання щодо безпекових гарантій або завірянь та майбутнього членства (України в НАТО. - Ред.). Тому що, коли ця війна завершиться, ми маємо забезпечити, щоб це не була якась пауза, протягом якої президент Путін зможе відпочити, переформуватися та розгорнути свої сили для ще однієї атаки, як ми це бачили протягом багатьох років. Ця війна почалася не минулого року, вона почалася набагато раніше – у 2014-му. Коли ця війна завершиться, нам будуть необхідні рамкові заходи, щоб історія не повторилася, і щоб президент Путін не міг надалі шахраювати з європейською безпекою", - зазначив генсек Альянсу.

Він зауважив, що головною гарантією безпеки для НАТО є Стаття 5-та Вашингтонського договору про колективну оборону та повноправне членство. Наразі тривають дискусії щодо надання гарантій безпеки для України, зокрема, на рівні двосторонніх відносин з деякими із союзників. Також продовжуються консультації між союзниками, як відповісти на прагнення України на членство в НАТО, - саме ця тема була головною під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Осло.

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"Безумовно, наразі зарано заздалегідь передбачати результати Вільнюського саміту з цього питання, але вже зараз союзники погодилися з багатьма важливими речами, що стосується України та її шляху до членства. Двері НАТО залишаються відкритими… Всі союзники погодилися, що Україна буде членом Альянсу - це ми повторювали знову й знову, останній раз – під час Мадридського саміту у червні минулого року. Всі погодилися: це справа України та союзників – вирішувати, коли настане правильний час, щоб запросити Україну до повноправного членства. Це питання не стосується Москви. Путін не має жодного права вето на розширення НАТО", - додав Столтенберг.

Він знову нагадав, що наразі найневідкладнішим завданням для НАТО є забезпечити, щоб президент Путін не виграв цю війну, щоб Україна перемогла.

"Без того, щоб Україна була здатною продовжити існування як суверенна, незалежна демократична країна в Європі - без цього взагалі не буде жодної теми для обговорення навколо членства", - додав Столтенберг.

Він наголосив на необхідності зберігати єдність союзників у наданні Україні допомоги в боротьбі проти російського вторгнення, та подякував Сполученим Штатам за лідерство у мобілізації такої допомоги як від союзників по НАТО, так і від країн-партнерів по всьому світу.

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