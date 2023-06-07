Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: Загинула дитина та двоє дорослих, 3 дитини дістали поранення
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Російські загарбники обстріляли Українськ на Донеччині, внаслідок удару загинули 3 особи, зокрема дитина.
Про це у Telegram повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих - дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей.
На місці працюють ДСНС та поліція", - йдеться в повідомленні.