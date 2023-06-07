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Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: Загинула дитина та двоє дорослих, 3 дитини дістали поранення

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рф,окупанти,артилерія
Російські загарбники обстріляли Українськ на Донеччині, внаслідок удару загинули 3 особи, зокрема дитина.

Про це у Telegram повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих - дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей.

На місці працюють ДСНС та поліція", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Горіть в пеклі москалі. За кожну загиблу дитину сторицею відповідати доведеться
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Росіян треба вбивати , а якщо нема патронів, ТО ВІШАТИ НА ГИЛЯКАХ
  • Oxanka
    Жах
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