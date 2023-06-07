Франція доправляє до України 10 тонн гуманітарної допомоги після підриву Каховської ГЕС

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв надати гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єлисейський палац повідомив у коментарі BFMTV,

"Кризовий центр підтримки Міністерства у справах Європи та закордонних справ (Франції – ред.) дуже швидко відправить перший конвой із близько десяти тонн товарів, про які просили українці (засоби гігієни, очищення води, переносні цистерни)", – йдеться в повідомленні.

Сам Макрон після розмови із Зеленським написав у Twitter, що засуджує цей "одіозний акт, який ставить під загрозу людей", а допомога буде відправлена Україні "в найближчі кілька годин".

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