Новини

Рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра, - МАГАТЕ

5 15919
гроссі
Рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, такий рівень води було зафіксовано о 18:00 за київським часом. Наразі погодинні темпи втрат дещо уповільнились - до 5-7 см/год, на відміну від вчорашних показників у 11 см/год.

Гроссі додав, що у випадку, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метрів, то Запорізька атомна електростанція більше не зможе перекачувати воду з резервуару на майданчик.

"Оскільки повний ступінь пошкодження греблі залишається невідомим, неможливо передбачити, чи це може статися і коли. Однак, якщо поточна швидкість падіння збережеться, рівень 12,7 метра може бути досягнутий протягом наступних двох днів", - заявив Гроссі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прорив дамби Каховської ГЕС становить небезпеку для Запорізької АЕС, - Гроссі

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Но никто пока не говорит, что гнида ***** решил для себя "проблему" украинского зернового экспорта, сильного конкурента раши на мировых рынках. Очень много зерновых на экспорт, приносивших Украине валюту и солидную часть ВВП, выращивалось именно на поливных землях юга Херсонской и Хапорожской областей. Как и громадное количество винограда, овощей, ягод и фруктов. И с этим нам придётся как-то жить и решать вопрос трудоустройства массы людей, ранее занимавшихся выращиванием и переработкой этого всего.
  • Dima30
    Експерти кажуть що Запорізьку АЕС доведеться закривати повністю, проводити заходи з відвантаження на подальшої перевозки ТВЕЛів, що зробить станцію повністю непрацюючою. Тобто Україна назавжди втратить найбільшу в Європі атомну електростанцію, можливості її генерації та експорт електроенергії в Європу.
  • Андрій Білик
    Пізно пан Гроссі ви кинулися!!! Ми стоїмо на порозі нової катастрофи, а МАГАТЕ висловлює тільки стурбованність...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини