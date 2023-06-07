Рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра, - МАГАТЕ

Рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, такий рівень води було зафіксовано о 18:00 за київським часом. Наразі погодинні темпи втрат дещо уповільнились - до 5-7 см/год, на відміну від вчорашних показників у 11 см/год.

Гроссі додав, що у випадку, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метрів, то Запорізька атомна електростанція більше не зможе перекачувати воду з резервуару на майданчик.

"Оскільки повний ступінь пошкодження греблі залишається невідомим, неможливо передбачити, чи це може статися і коли. Однак, якщо поточна швидкість падіння збережеться, рівень 12,7 метра може бути досягнутий протягом наступних двох днів", - заявив Гроссі.

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