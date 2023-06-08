Темпи прибуття води в Миколаєві почали падати, - мерія
Про це у Telegram повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, ось така динаміка за день щодо підняття рівня води в акваторії Миколаєва. Як бачимо, після 15:00 інтенсивність зменшується. Будемо сподіватись, що ми наближаємось до піку і далі вода відходитиме.
Ще раз нагадую, в Миколаєві організоване цілодобове чергування міських служб, як власне і надзвичайників, тому будемо оперативно реагувати на будь-які ситуації", - зазначив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.