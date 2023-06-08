Новини

Протягом 7 червня росіяни 17 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 153 вибухи, - ОВА

6597
сумщина
Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 153 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.

У повідмленні зазначається: "Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів) та артобстріл – 33 вибухи.

Середино-Будська громада: здійснено обстріл з міномету (31 вибух). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок.

Шалигинська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Юнаківська громада: росіяни били з мінометів – 29 вибухів та артилерії – 5 вибухів.

Великописарівська громада: був артобстріл – 11 вибухів.

Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл – 6 вибухів.

Хотінська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади підприємця, вантажівку,а також знищено 4 т пшениці".

Також читайте: Рашисти обстріляли Чугуївський район, є влучання, - Харківська ОВА

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини