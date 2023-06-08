Протягом 7 червня росіяни 17 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 153 вибухи, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.
У повідмленні зазначається: "Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів) та артобстріл – 33 вибухи.
Середино-Будська громада: здійснено обстріл з міномету (31 вибух). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок.
Шалигинська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.
Юнаківська громада: росіяни били з мінометів – 29 вибухів та артилерії – 5 вибухів.
Великописарівська громада: був артобстріл – 11 вибухів.
Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл – 6 вибухів.
Хотінська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади підприємця, вантажівку,а також знищено 4 т пшениці".