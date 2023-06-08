Вода відрізала окуповану Кінбурнську косу від материка, - Південний лісовий офіс
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Дорогу в селі Геройське Херсонської області, яка сполучала Кінбурнську косу з материком, затопило.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Південного лісового офісу.
За їхніми даними, дорогу затопило під вечір середи, 7 червня. Тепер наземним транспортом дістатись на косу неможливо.
"Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби", - пише Південний лісовий офіс.
Крім цього, на півострові вирують масштабні лісові пожежі.