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Вода відрізала окуповану Кінбурнську косу від материка, - Південний лісовий офіс

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коса,кінбурнська
Дорогу в селі Геройське Херсонської області, яка сполучала Кінбурнську косу з материком, затопило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Південного лісового офісу.

За їхніми даними, дорогу затопило під вечір середи, 7 червня. Тепер наземним транспортом дістатись на косу неможливо.

"Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби", - пише Південний лісовий офіс.

Крім цього, на півострові вирують масштабні лісові пожежі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знищують Кінбурнський півострів: через пожежі постраждали до 4 мільйонів дерев

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Питання до цензор, навіщо у вас в телеграмі є спільнота "цензор чат", якщо сам чат і відправлення повідомлень там заборонений, який це чат?
  • Mod Dom
    "Вода відрізала окуповану Кінбурнську косу від материка"

    Це означає, що кацапи кинуть там багато техніки
  • Александр Александров 814b8a84
    Якраз час їх там усіх похоронити.
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