Вода відрізала окуповану Кінбурнську косу від материка, - Південний лісовий офіс

Дорогу в селі Геройське Херсонської області, яка сполучала Кінбурнську косу з материком, затопило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Південного лісового офісу.

За їхніми даними, дорогу затопило під вечір середи, 7 червня. Тепер наземним транспортом дістатись на косу неможливо.

"Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби", - пише Південний лісовий офіс.

Крім цього, на півострові вирують масштабні лісові пожежі.

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