Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС лежить на Росії, - Білий дім

США продовжують оцінювати ситуацію з підривом Каховської ГЕС, однак уже на нинішньому етапі покладають відповідальність за руйнування на Росію, яка окупувала цю територію та контролювала греблю.

З такою заявою виступила на брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми дійсно спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України", - сказала представниця Білого дому.

Водночас вона підкреслила, що якби Росія не вдерлася в Україну, трагедії не сталося б, тож відповідальність за це лежить на Москві.

"Ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей важкий час",- наголосила речниця Білого дому.

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