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Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС лежить на Росії, - Білий дім

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сша,дім,білий
США продовжують оцінювати ситуацію з підривом Каховської ГЕС, однак уже на нинішньому етапі покладають відповідальність за руйнування на Росію, яка окупувала цю територію та контролювала греблю.

З такою заявою виступила на брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми дійсно спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України", - сказала представниця Білого дому.

Водночас вона підкреслила, що якби Росія не вдерлася в Україну, трагедії не сталося б, тож відповідальність за це лежить на Москві.

"Ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей важкий час",- наголосила речниця Білого дому.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Amber
    Звісно , вся вина лежить на росіі і особисто на кремлівській банді
    відвертих вбивць і людожерів 😡
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Московіти, як реальні терористи повторили військовий злочин після МН17, тепер на Каховської ГЕС!!!
    Терористам не місце в ООН!!
    Гнати їх треба з ООН, світовій спільноті!!!
    Слава Україні!!
  • Микола Сидоров c3e34fac
    Всі мають розуміти, що в клятих (пуйлом) англосаксів будь-яка інформація має бути перевірена, а злочинні дії документально доведені. Поки перевіряється та доводиться, навіть аргумент про неможливість знищити таку споруду наявними в України ракетами не спрацює.
    Тому маймо трохи терпіння.
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