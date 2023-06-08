Чернігівська облрада звернулася до центральних органів влади із офіційним закликом заборонити УПЦ МП

Чернігівська облрада підтримала звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради щодо негайної заборони в Україні РПЦ та організацій залежних від неї, а також УПЦ МП

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення до президента, уряду та парламенту депутати Чернігівської ради ухвалили під час чергового сесійного засідання 7 червня, інформує "Суспільне".

Згідно з документом, війна РФ проти України з 2014 року ведеться із застосуванням збройних сил держави-агресора, а також засобів пропаганди та численних маніпуляцій.

"Московська Церква посідає чільне місце серед інструментів агресії як через безпосередню колаборацію – злочинну співпрацю священнослужителів із окупантами – так і поширення наративів ворога, сприяння ворожнечі серед українців, виправдання російської агресії та перешкоджання об’єднанню українських православних", - наголошується у зверненні. Також згадуються випадки прославляння "русского мира" та російської зброї священниками.

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Як прокоментувала ініціаторка звернення, депутатка Чернігівської облради Юлія Заїка, навіть міжнародні документи дозволяють обмежувати діяльність релігійних організацій у випадках загрози національній безпеці країни.

"І сьогодні ми маємо саме такий випадок. Заборона Московського Патріархату – це не питання віри, це питання поширення колаборації, маніпуляції ворогом і зради. Ми маємо пояснити громадам, вірянам, що ніхто не забирає віру та Церкву. Ми працюємо на захисті інтересів і безпеки України", - підкреслила вона.

Звернення підтримали 33 депутати, двоє утримались, решта не голосували.

Відзначимо, що на Чернігівщині нараховано 566 церков УПЦ (МП). З них, станом на початок травня, в ПЦУ перейшли 40.

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