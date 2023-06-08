Чернігівська облрада звернулася до центральних органів влади із офіційним закликом заборонити УПЦ МП
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення до президента, уряду та парламенту депутати Чернігівської ради ухвалили під час чергового сесійного засідання 7 червня, інформує "Суспільне".
Згідно з документом, війна РФ проти України з 2014 року ведеться із застосуванням збройних сил держави-агресора, а також засобів пропаганди та численних маніпуляцій.
"Московська Церква посідає чільне місце серед інструментів агресії як через безпосередню колаборацію – злочинну співпрацю священнослужителів із окупантами – так і поширення наративів ворога, сприяння ворожнечі серед українців, виправдання російської агресії та перешкоджання об’єднанню українських православних", - наголошується у зверненні. Також згадуються випадки прославляння "русского мира" та російської зброї священниками.
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Як прокоментувала ініціаторка звернення, депутатка Чернігівської облради Юлія Заїка, навіть міжнародні документи дозволяють обмежувати діяльність релігійних організацій у випадках загрози національній безпеці країни.
"І сьогодні ми маємо саме такий випадок. Заборона Московського Патріархату – це не питання віри, це питання поширення колаборації, маніпуляції ворогом і зради. Ми маємо пояснити громадам, вірянам, що ніхто не забирає віру та Церкву. Ми працюємо на захисті інтересів і безпеки України", - підкреслила вона.
Звернення підтримали 33 депутати, двоє утримались, решта не голосували.
Відзначимо, що на Чернігівщині нараховано 566 церков УПЦ (МП). З них, станом на початок травня, в ПЦУ перейшли 40.