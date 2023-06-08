Протягом 7 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 16 районів зосередження окупантів, 5 ЗРК, 4 пункти управління, 3 склади та 1 станцію РЛС, - Генштаб

Гейнштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російським окупантам протягом 7 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 6 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 9 пунктів управління, 3 склади, 14 артилерійських підрозділів та 16 важливих цілей, - Генштаб