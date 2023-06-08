Внаслідок обстрілу Українська загинуло 3 людини, серед яких 1 дитина. Поранено 5 осіб, серед яких 4 дітей, - військова адміністрація
2 1012
Ввечері 7 червня росіяни обстріляли місто Українськ Селидівської громади Донецької області. За уточненими даними загинуло 3 особи, серед яких 1 дитина. Поранено 5 осіб, серед яких 4 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Селидівська міськ військова адміністрація.
У повідомлеенні зазначається: "Рашистські нелюди вкотре обстріляли м.Українськ Селидівської громади. Внаслідок артобстрілу загинуло 3 людини, з них 1 дитина. Поранено 5 осіб, з них 4 дітей.
Всі доставлені до лікарні, надається медична допомога.
Пошкоджено 2 приватних будинки та 14 багатоповерхівок. Жодний злочин не залишиться без покарання!"