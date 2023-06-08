Руйнування греблі Каховської ГЕС суттєво змінює географію і топографію херсонської ділянки фронту на півдні України, - ISW

Внаслідок підриву Каховської ГЕС на лівому березі Дніпра зруйновано багато укріплень першої лінії оборони росіян.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Знімки в ближньому інфрачервоному діапазоні (NIR), зроблені 7 червня, показують, що затоплення серйозно порушує підготовлені російські оборонні позиції на східному березі Дніпра, зокрема позицій на першій лінії в Голій Пристані та Олешках", - зазначається у звіті.

Аналітики ISW додають, що руйнування дамби Каховської ГЕС впливає на російські військові позиції на східному березі Дніпра.

"Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень першої лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак.

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Швидка повінь, ймовірно, змусила російський особовий склад і військову техніку відступити з основних точок концентрації російських військ в Олешках і Голій Пристані. Раніше російські війська використовували ці позиції для обстрілу міста Херсон та інших населених пунктів на правому березі Дніпра", - додають в ISW.

Призначений окупантами так званий очільник Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що руйнування станції вигідне російській обороні, оскільки ускладнить просування українських військ через Дніпро. Однак, наголосили в інституті, оцінка Сальдо ігнорує втрату першої лінії підготовлених укріплень Росії. А також незрозуміла кількість російської важкої техніки, втраченої в перші 24 години після затоплення, відзначили аналітики.

ISW не дає жодних оцінок, чи намагалися українські сили перетнути Дніпро або з якою метою вони могли це зробити. "Але явне занепокоєння в російському військовому інформаційному просторі свідчить про те, що страх перед такою переправою і переконання, що вона вже відбувалася або була неминучою, був присутній у свідомості росіян, які уважно стежили за війною, незадовго до того, як дамба була зруйнована", - йдеться у звіті.

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