Світовий банк проведе експрес-оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС

Світовий банк готовий допомогти Україні, провівши у прискореному режимі оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС, а також оцінивши потреби України на відновлення гідроелектростанції.

Про це повідомляє BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Руйнування Каховської ГЕС спричиняє безліч дуже серйозних наслідків для надання життєво важливих послуг і для навколишнього середовища в цілому. Світовий банк підтримає Україну, провівши експрес-оцінку на основі нещодавньої роботи RDNA", – написала у Twitter керуюча директорка СБ з операційної діяльності Ганна Б'єрде.

RDNA – "Швидка оцінка завданих збитків та потреб на відновлення" – робота, яка підсумовує результати недавніх досліджень Світового банку щодо ситуації в Україні. Вона дає комплексний огляд наслідків російської агресії у двадцяти різних секторах.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну банк уже двічі випускав такі звіти. Згідно з другою експрес-оцінкою (RDNA2), у 2023 році Україні знадобиться $14 млрд інвестицій для першочергового відновлення.

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Загалом уряд України, група Світового банку, Єврокомісія та ООН станом на 24 лютого 2023 року оцінювали потреби України на відновлення в $411 млрд.