Окуповані Олешки затоплені на 90%, росіяни не дозволяють евакуйовуватися місцевим, - мер Рищук

Тимчасово окуповане росіянами місто Олешки на лівому березі Херсонщини затоплене мінімум на 90%.

Це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Українському Радіо міський голова Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.

Домівки в Олешках затоплені майже під дах, рівень води на вулицях сягає 3-х метрів. Тим часом російська окупаційна влада не евакуює людей і не дозволяє залишити їм місто самостійно. За словами міського голови, вода прибуває далі.

"Але у Новій Каховці вода почала спадати. Тож одна чи дві доби - і вода спадатиме і в Олешках", — прогнозує Євген Рищук.

Але навіть коли затоплення завершиться, регіон матиме багато проблем.

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"Оскільки каналізації у місті й у селах не було, то стічні ями не робили герметичними, і це буде проблема. Також є проблема зі сміттям", — констатував мер.