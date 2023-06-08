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Підрив Каховської ГЕС: росіяни зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці, - Генштаб

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гес,каховська
Російські загарбники не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. В деяких підрозділах є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісти. Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно", - йдеться в повідомленні.

 Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами з Каховки евакуювались і російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • arye z.
    "... Отряд не заметил потери бойца, и "Яблочко" песню допел до конца..."

    Майже 90 років минуло з дня написання пісні, а ставлення до своїх власних солдатів одне й те саме. Є той боєць, чи зник, чи живий, чи мертвий...? Та кому ти потрібний?
    І ще одне, до речі, якщо згадали.
    Пісеньку то цю написали теж не про "оборону рідної землі".
    Іспанія... "Гренада, Гренада, Гренада моя".
    Іспанія 1937, Україна 2022
    Все той же наратив - "Наша армія прийшли у ваш дім, щоб вам допомогти. А хочете ви тієї допомоги чи ні, нас не цікавить
  • Александр Жаботинский 36ce613a
    бред сивой кобылы. Амеряканцы виноваты ,это ***** они напали и отобрали Крым и Донбасс ,это всю НАТО . Это мы слышим от нибензи в ООН каждое выступление.
  • Ivan Livliv 4e8bb032
    Та пофіг на них. Головне, щоб місцеві врятувалися.
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