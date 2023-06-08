Підрив Каховської ГЕС: росіяни зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці, - Генштаб
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Російські загарбники не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. В деяких підрозділах є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"У підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісти. Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно", - йдеться в повідомленні.
Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами з Каховки евакуювались і російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит.