Підрив Каховської ГЕС: росіяни зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці, - Генштаб

Російські загарбники не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. В деяких підрозділах є травмовані, загиблі та зниклі безвісти.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісти. Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно", - йдеться в повідомленні.

Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами з Каховки евакуювались і російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит.

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