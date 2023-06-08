Щоб збудувати нову ГЕС, потрібно щонайменше 5 років та 1 млрд грн, - Укргідроенерго
Про це заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал "Каховська ГЕС | штаб info".
Він розповів, що зараз перш за все треба перегородити зруйновану дамбу, щоб забезпечити населення, сільське господарство й промисловість водою.
Сирота пообіцяв, що вже сьогодні будуть перші відповідні проєктні рішення.
Воду збиратимуть на верхніх водосховищах - щоб після визволення якнайшвидше наповнити Каховське водосховище.
"Щоб побудувати нову станцію, потрібно мінімум 5 років - у режимі 24/7. На це необхідно мінімум 1 млрд. Адже, ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань: пошкоджено не тільки станцію, але і переїзди, водопостачання, газопостачання", - сказав Сирота.
Він додав, що проєкт розміщення станції вже зараз перебуває в розробці.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.