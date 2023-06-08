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Щоб збудувати нову ГЕС, потрібно щонайменше 5 років та 1 млрд грн, - Укргідроенерго

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гес,каховська
На будівництво нової гідроелектростанції замість зруйнованої росіянами Каховської ГЕС знадобиться як мінімум 5 років роботи в режимі 24/7.

Про це заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал "Каховська ГЕС | штаб info".

Він розповів, що зараз перш за все треба перегородити зруйновану дамбу, щоб забезпечити населення, сільське господарство й промисловість водою.

Сирота пообіцяв, що вже сьогодні будуть перші відповідні проєктні рішення.

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Воду збиратимуть на верхніх водосховищах - щоб після визволення якнайшвидше наповнити Каховське водосховище.

"Щоб побудувати нову станцію, потрібно мінімум 5 років - у режимі 24/7. На це необхідно мінімум 1 млрд. Адже, ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань: пошкоджено не тільки станцію, але і переїзди, водопостачання, газопостачання", - сказав Сирота.

Він додав, що проєкт розміщення станції вже зараз перебуває в розробці.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    І це з кожного мешканця України і будуватимуть турки з ЗП 2000 доларів на місяць, яких буде годувати Резніков, а потім її забере "ефективний" власник Ахметка задарма.
  • ZoV KobZona
    Возможно, лучше сделать там ещё 1 шлюз (если кацапы не разрушат имеющийся) и оборудовать в Каховском водохранилище новый порт с зерновым хабом. Тогда и инвесторы найдутся. А для дешёвой электроэнергии надо развивать атомную энергетику, а не ахметкины ветряки с солнечными панелями (кто хочет за них платить, пусть платит ахметке полную цену, а не размазывает тарифы на всех, а я лично уродам платить не хочу). Но кому я это здесь пишу? У нас что, власть есть? Одни мародёры. Они уже на и на этот миллиард долларов языки раскатали.
  • 5 копійок
    Раніше жили і без Каховського водосховища. Зими були як зими, з морозами градусів 20-25. Сніг тримався довго. В Дніпрі вода вільно текла в Чорне море. Заходили осетри, чехонь. Були відкриті дніпровські плавні де були пасовища для худоби. Коли ж збудували ГЕС клімат пом"якшав. Почалися дощі на Новий рік, відлиги. Правда, і АЕС тоді не було.
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