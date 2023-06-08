Окупанти очікують, що попиту на житло в Криму майже не буде, - росЗМІ

В окупованому Криму на літо заброньовано 1% житла. Натомість росіяни збираються на відпочинок до Сочі та інших міст на Кубані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

За статистикою сервісу бронювань житла Ostrovok.ru, цього року на початку сезону в окупованому Криму заброньовано лише 1% житла. Торік це було 3%, а в 2021-му - 19%.

Відпочивальники подекуди все ще їдуть до Ялти, Севастополю та Феодосії, але навіть там ціна на житло через низький попит впали на 7-8%.

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За опитуваннями російських державних соціологів, відпустку на окупованому півострові збираються провести 5%. Такий самий рівень був у пандемійному 2020-му році.

Крим втрачає туристів через війну та закриті аеропорти, - кажуть експерти.

Натомість росіяни їдуть до Сочі - там "ажіотажний" попит на житло. Також серед нових фаворитів російських відпочивальників - Анапа та Геленджик. Зростає попит на відпочинок в Ростовській області та в Дагестані.

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