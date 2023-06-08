Інформаційна стриманість України щодо контрнаступу - це правильно, - Столтенберг

Бої вздовж лінії фронту в Україні інтенсифікувалися. При цьому військове керівництво стримане щодо розповсюдження деталей контрнаступу, це правильно.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У тому, що стосується наступу, ми бачимо збільшення інтенсивності боїв уздовж лінії фронту. Але я завжди дуже обережний, щоб не говорити про оперативні деталі. Це справді справа українців - говорити про такі речі", - зазначив Столтенберг.

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Генсек НАТО також розповів, що нещодавно розміщене Генеральним штабом ЗСУ у соцмережах відео "справді закликає утриматися від інформації про контрнаступ або його оперативні деталі".

Столтенберг наголошує, що будь-яка війна є непередбачуваною, і ніхто не може сказати, як вона розвиватиметься.

"Але ми знаємо - те, що відбуватиметься за столом переговорів, які, сподіватимемося, на певному етапі покладуть край цій війні, - це повністю залежатиме від досягнення цілей на полі бою", - сказав він.

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Генсек НАТО додав, що країни-партнери та союзники повинні зміцнювати позиції України на полі бою, щоб "вони отримали такий підсумок цієї війни, який забезпечить збереження України як суверенної та незалежної країни, і що Путін не виграє цієї війни".