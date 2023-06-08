Польща вимагає посилення санкцій проти РФ та Білорусі після підриву Каховської ГЕС

Посол Польщі в ЄС на зустрічі за закритими дверима назвав підрив дамби військовим злочином і новою фазою жахливої агресії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Польща закликала до посилення відповіді з боку ЄС у зв’язку з вчорашнім підривом росіянами дамби в Новій Каховці.

Посол Польщі в ЄС на зустрічі за закритими дверима назвав підрив дамби військовим злочином і новою фазою жахливої ​​агресії.

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Присутні на зустрічі дипломати зазначили, що посол звернув увагу на відсутність санкцій проти російських алмазів, які потрапляють до Європи, за рахунок чого наповнюється російський бюджет. Він також запропонував включити в проєкт останніх обмежень заборону на імпорт російської агропродукції.

Посол Польщі також повторив свій заклик до швидкого запровадження подальших санкцій проти Білорусі, щоб запобігти обходу санкцій, накладених на Росію. Польща також вимагає перегляду десятого пакета, в якому є недопрацювання і лазівки.

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