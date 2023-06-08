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Польща вимагає посилення санкцій проти РФ та Білорусі після підриву Каховської ГЕС

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рф,санкції
Посол Польщі в ЄС на зустрічі за закритими дверима назвав підрив дамби військовим злочином і новою фазою жахливої агресії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Польща закликала до посилення відповіді з боку ЄС у зв’язку з вчорашнім підривом росіянами дамби в Новій Каховці.

Посол Польщі в ЄС на зустрічі за закритими дверима назвав підрив дамби військовим злочином і новою фазою жахливої ​​агресії.

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Присутні на зустрічі дипломати зазначили, що посол звернув увагу на відсутність санкцій проти російських алмазів, які потрапляють до Європи, за рахунок чого наповнюється російський бюджет. Він також запропонував включити в проєкт останніх обмежень заборону на імпорт російської агропродукції.

Посол Польщі також повторив свій заклик до швидкого запровадження подальших санкцій проти Білорусі, щоб запобігти обходу санкцій, накладених на Росію. Польща також вимагає перегляду десятого пакета, в якому є недопрацювання і лазівки.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Levko Broko
    "Польща закликала до посилення відповіді з боку ЄС у зв'язку з вчорашнім підривом росіянами дамби в Новій Каховці. ", а Україна у обличчі гундосого блювотиння ні. Та і справді нащо воно нам, все ж за словами данілова під "контролем". До речи, що там Буба і Боба вже поїхали у турне по підтопленим регіонам, щоб заспокоїти своїх виборців, чи чекають коли люди разом із волонтерами все розрулять, щоб потім залізти на бронєвічьок і прогундосити "ми приборкали стихію та перемогли"?
  • Vika Lysenko
    Дякуем польским друзям 👍‼️
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Бурштинокопач віддав мотопомпу на Херсон… русні точно *****!
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