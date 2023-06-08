Авіація ЗСУ завдала 23 удари по загарбниках та уразила чотири ЗРК

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 23 удари по районах зосередження особового складу ворога та чотири - по зенітно-ракетних комплексах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", - йдеться в повідомленні.

Імовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою, попереджають у Генштабі.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Минулої доби наші захисники знищили 4 ворожі розвідувальні БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника", - додали у Генштабі.

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