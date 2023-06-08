Авіація ЗСУ завдала 23 удари по загарбниках та уразила чотири ЗРК
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", - йдеться в повідомленні.
Імовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою, попереджають у Генштабі.
"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Минулої доби наші захисники знищили 4 ворожі розвідувальні БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника", - додали у Генштабі.