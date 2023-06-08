Що ближче Україна до успіху, то більше "пронизливих звуків" із Кремля, - голова МЗС Британії Клеверлі

Чим більше успіхів досягає Україна на полі бою, тим частіше з Росії будуть лунати "пронизливі звуки".

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про постачання західної зброї до Києва, зокрема американських винищувачів F-16, Клеверлі відкинув погрози Кремля щодо ризику ескалації конфлікту.

"Ми свідомо вирішили, що не можемо допустити, щоб ескалація риторики чи брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля завадили нам чинити правильно", - сказав британський міністр.

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Зауважимо, що нещодавно глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Захід "грає з вогнем", погоджуючись надати Україні F-16.

Однак міністр заявив, що цього разу заяви Кремля жодним чином не вплинуть на рішення українських союзників.

"У міру того, як українці наближаються до успіху й наближаються до перемоги, з Кремля будуть лунати більш регулярні та більш пронизливі звуки. Це завжди буде неминучою реакцією на відсутність успіху Росії на полі бою", - заявив Клеверлі.

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