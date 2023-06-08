1 млн євро виділяє уряд Австрії МАГАТЕ на підтримку ядерної безпеки в Україні

Австрія підтримує роботу Міжнародного агентства з атомної енергії та виділяє на підтримку ядерної безпеки в Україні 1 млн євро.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Австрії, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг зазначив, що "російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися".

"Незалежна та неупереджена робота МАГАТЕ на місці та його присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження та убезпечення життів", - сказав посадовець.

Також він заявив, що напад на Каховську дамбу та можливий вплив на постачання охолоджувальної води на Запорізьку атомну електростанцію переконливо демонструють важливість цієї місії.

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Кошти будуть спрямовані на розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.