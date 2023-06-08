Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 212 760 осіб (+730 за добу), 299 гелікоптерів, 3891 танк, 3668 артсистем, 7576 броньованих машин
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Станом на ранок 8 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 212 760 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 212760 (+730) осіб ліквідовано,
танків - 3891 (+18) од,
бойових броньованих машин - 7576 (+16) од,
артилерійських систем - 3668 (+28) од,
РСЗВ - 595 (+1) од,
засоби ППО - 355 (+3) од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 299 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3234 (+15),
крилаті ракети - 1171 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6384 (+35) од,
спеціальна техніка - 500 (+8).