Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 212 760 осіб (+730 за добу), 299 гелікоптерів, 3891 танк, 3668 артсистем, 7576 броньованих машин

Станом на ранок 8 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 212 760 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 212760 (+730) осіб ліквідовано,

танків - 3891 (+18) од,

бойових броньованих машин - 7576 (+16) од,

артилерійських систем - 3668 (+28) од,

РСЗВ - 595 (+1) од,

засоби ППО - 355 (+3) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3234 (+15),

крилаті ракети - 1171 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6384 (+35) од,

спеціальна техніка - 500 (+8).

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