Ексзаступника міністра оборони Халімона відпустили під особисте зобов’язання

Вищий антикорупційний суд відпустив під особисте зобов’язання ексзаступника міністра оборони Ігоря Халімона, якого підозрюють у зловживаннях на 12 млн грн під час закупівлі харчування для ЗСУ.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 30 травня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Слово і діло.

"Клопотання задовольнити частково. Змінити підозрюваному (Ігорю Халімону. - Ред.) запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період доби з 23:00 до 06:00, на особисте зобов'язання з обов'язком прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду", - йдеться в рішенні.

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Також суд продовжив до 30 липня строк дії таких обов'язків Халімона: не відлучатися із Києва без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Водночас ВАКС продовжив до 30 липня нічний домашній арешт колишньому виконувачу обов'язків начальника департаменту державних закупівель Міністерства оборони Костянтину Ступаку. Він зобов'язаний: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися із Києва без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Нагадаємо, в грудні 2020 - січні 2021 року за міністра Андрія Тарана керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ. Згодом, за вказівкою Халімона, він незаконно підписав 8 додаткових угод із постачальниками із свідомо невигідними для ЗСУ умовами. ГБР викрило схему у жовтні 2021 року. Орієнтовні збитки держави від угод склали близько 720 млн. грн.